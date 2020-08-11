Специалисты нашли уязвимость в миллиарде смартфонов

В Android-устройствах нашли критическую уязвимость, которая может стать причиной взлома. Под угрозой оказались более миллиарда смартфонов. Об этом сообщает издание Ars Technica со ссылкой на исследование агентства Check Point.

Брешь в безопасности обнаружили в процессорах Snapdragon компании Qualcomm. По оценке специалистов, на чипах семейства Snapdragon работают 40% устройств от общего числа Android-смартфонов, или более миллиарда аппаратов.

Эксперты считают, что уязвимость может использоваться хакерами в момент, когда пользователь загружает в интернет видео или фото. Кроме того, злоумышленники могут получить доступ к геопозиции устройства, записывать звук в режиме реального времени и даже включать и выключать смартфон.

Компания Qualcomm уже выпустила обновления, которые должны исправить ошибки, однако пока они не находятся в числе приоритетных для Android. По словам представителей производителя процессоров, в настоящее время нет информации о том, что ряд уязвимостей использовался для взлома смартфонов.

Вашингтон, Зоя Осколкова

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