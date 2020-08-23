В России создали антиковидную пропускную систему, работающую без участия человека

В России разработали модификацию тепловизоров с функциями распознавания лиц и самостоятельного принятия решений.

«На основе тепловизоров, разработанных в рамках борьбы с коронавирусом, создадут интеллектуальное оборудование для контроля и пропуска людей на проходных. Новинка включает тепловизор, рабочее место со специальным программным обеспечением и абсолютно черное тело для калибровки изображения, – цитирует РИА «Новости» представителей разработчика. – При условии, что сотрудники занесены в специальную базу, еще до прикладывания пропуска человека к считывателю комплекс будет принимать решения, пускать и выпускать человека или нет, идентифицировать его личность по таким параметрам, например, как пол, распознавать, скрыто ли его лицо за защитной маской, записывать видео и не только».

При этом система не нуждается в участии человека – она работает автономно, но при необходимости может отправлять информацию оператору.

Москва, Игорь Юров

Москва. Другие новости 22.08.20

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