В дешевых смартфонах нашли предустановленные программы для кражи денег

Пользователи смартфонов Techo китайской компании Transsion пожаловались на неполадки в работе устройств. По их словам, гаджеты сами устанавливают платные приложения и списывают деньги со счетов. Об этом пишет BuzzFeed News со ссылкой на исследование агентства Secure-D.

С проблемами столкнулись жители Африки, в частности, ЮАР. Специалисты агентства Secure-D проанализировали жалобы и заявили, что мошенническое ПО было установлено либо производителем названного смартфона, либо его продавцом.

Эксперты добавили, что с марта по декабрь 2019 года зафиксировали 84 400 сомнительных транзакций, связанных с приложениями, установленными на девайсах Transsion. В основном трафик шпионского софта исходил из африканских и азиатских стран – ЮАР, Эфиопии, Камеруна, Египта, Ганы, Индонезии и Мьянмы.

В свою очередь в Transsion заявили, что следят за безопасностью своих устройств, но подтвердили, что некоторые смартфоны были заражены вредоносами Triada и xHelper, которые, предположительно, установила компания, задействованная в цепочке поставок.

Пекин, Зоя Осколкова

Пекин. Другие новости 31.08.20

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