В США подросток собрал в своей комнате термоядерный реактор

В США подросток собрал термоядерный реактор и попал в книгу рекордов Гиннеса. Джексон Освальд из Мемфиса, штат Теннесси, сконструировал реактор самостоятельно у себя в комнате, когда ему было 12 лет. Собрал фузор Фансуорта – Хирша. Это прибор для получения управляемой термоядерной энергии, сообщается на сайте книги рекордов.

Освальд строил реактор два года, вдохновившись примером предыдущего рекордсмена Тейлора Уилсона, который собрал реактор в 14 лет. Освальд, которому сейчас 15 лет, успешно запустил прибор за несколько дней до своего 13-летия.

Достижения парня подтвердили несколько научных ресурсов и исследователь термоядерного синтеза Ричард Халл, который ведет список ученых-любителей, которые достигли термоядерного синтеза в домашних условиях.

Мемфис, Елена Васильева

Мемфис. Другие новости 09.10.20

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