АО «Сибкабель» будет контролировать качество продукции новыми высокоточными измерительными приборами

АО «Сибкабель» приобрело два высокоточных измерительных прибора, отслеживающих равномерное наложение изоляции и оболочки на токопроводящую жилу (ТПЖ). Это позволит повысить эффективность системы контроля качества продукции и исключить брак.

Измерительная техника общей стоимостью около 4 млн рублей установлена на экструзионных линиях цехов № 3 и № 40, где выпускается продукция для нефтяной отрасли и подвижного состава. Приборы в режиме реального времени отслеживают процесс наложения изоляции на ТПЖ, выводя изображение среза кабеля на дисплей.

«Машины могут измерять диаметры изоляции и оболочки от 0,5 до 25 мм с точностью 1,0 мкм. Замеры производятся по 4 осям и 8 точкам, что обеспечивает равномерность наложения материалов. При обнаружении малейшего отклонения оператор тут же регулирует режим, не допуская брака. От корректности технологического процесса зависят важнейшие характеристики кабеля, включая пожаробезопасность, стойкость к высоким температурам, агрессивным средам и другим негативным воздействиям», – пояснил начальник лаборатории измерительной техники Олег Озерец.

Современные приборы обеспечивают высокую точность бесконтактных измерений на больших скоростях наложения изоляции и оболочки (до 500 м/мин). Также в числе преимуществ – удобная настройка функций через дополнительный дисплей и автоматическая регулировка измерителя при изменении скорости работы линии.

«Мы поставляем продукцию для стратегически важных отраслей, где действуют свои системы менеджмента качества, по которым мы успешно прошли сертификацию. Система контроля технологических процессов на заводе постоянно совершенствуется, что позволяет поставлять заказчикам высококачественную, надежную продукцию в кратчайшие сроки», – подчеркнул директор АО «Сибкабель» Алексей Жужин.

Напомним, что АО «Сибкабель» входит в «Холдинг Кабельный Альянс», объединяющий кабельные активы УГМК.

Томск, Елена Васильева

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