Ученые изобрели аппарат для получения воды в пустыне

Американские ученые создали установку, которая может получать воду из воздуха. Для работы аппарата нужна только солнечная энергия.

Инженерам Массачусетского технического университета (США) удалось обойтись без применения дорогостоящих материалов. Ученые упростили систему и заставили ее работать даже при использовании легкодоступного материала для абсорбции – микропористого алюмофосфата железа.

«Энергия солнца нагревает материал, в результате чего создается разница температур между разными частями устройства. Вода из воздуха собирается абсорбирующим материалом на поверхности и выходит из его нижней части, где температура ниже. Работая днем и ночью, установка позволяет получать воду даже из сухого воздуха пустыни», – говорит автор проекта Эвелин Ван.

Изобретатели надеются, что их устройство поможет обеспечить питьевой водой даже самые удаленные от цивилизации районы Африки.

Вашингтон, Зоя Осколкова

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