Эксперты определили главный недостаток iPhone 12

Авторы первых обзоров нового смартфона Apple iPhone 12 обнаружили, что гаджет быстро разряжается, особенно при подключении к сетям 5G. Об этом сообщает издание The Verge.

Главред издания Нилай Патель указал на сильно различающееся время автономной работы у iPhone 12 Pro при использовании сетей 4G и 5G. По его словам, тестирование телефона в Нью-Йорке, где стабильно работает сеть пятого поколения, показало, что через 2,5 часа использования гаджета с включенным экраном у него осталось 18% зарядки.

Проблемы с автономной работой нового iPhone также подтвердили авторы портала Engadget. Эксперты посоветовали для достижения большего времени работы от батареи покупать iPhone 12 Pro Max, а не младшие модели серии, сообщает «Лента.ру». В целом авторы обзоров сочли снижение автономности одним из главных недостатков новых гаджетов.

Apple презентовала новую линейку iPhone на прошлой неделе. В нее вошли четыре смартфона: iPhone 12, iPhone 12 mini, iPhone 12 Pro и iPhone 12 Pro Max.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 22.10.20

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