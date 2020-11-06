Японские ученые создали руку робота для одиноких мужчин

В Японии ученые создали роботизированную руку, которая очень похожа на ладонь человека. По словам изобретателей, гаджет предназначен для мужчин, которые чувствуют себя одиноко.

Специалисты Университета Гифу назвали свою разработку «Моя девушка на прогулке». Роборука пригодится мужчинам, которые хотели бы держать за руку женщину, но по разным причинам не могут этого сделать.

Роботизированная конструкция крепится к руке человека ниже локтя, таким образом можно отпустить ее, и она не упадет. Рука держит за ладонь одинокого человека и почти не отличается от настоящей. Она может даже потеть, чем достигается максимальная реалистичность ощущений.

«Тесты показывают, что такое относительное простое устройство, как роборука для сжимания, может по-настоящему эффективно бороться с чувством одиночества», – говорят авторы изобретения.

Токио, Зоя Осколкова

Токио. Другие новости 06.11.20

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