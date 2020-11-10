В Сети появилось приложение для перевода с кошачьего языка

Ученые изобрели программу, которая переводит кошачьи мяуканья на человеческий язык. Приложение MeowTalk запоминает, как общается каждая кошка, а затем преобразует послание в слова.

Над переводчиком трудился один из специалистов, участвовавший в разработке голосового помощника для компании Amazon. По словам ученых, у кошек нет единого языка, каждый питомец мяукает по-своему.

В приложении встроены 10 параметров, по которым программа классифицирует кошачьи «разговоры». В результате приложение учит новые звуки и делает точный перевод, для того чтобы человек мог лучше понимать своего питомца. В настоящее время программа доступна на всех устройствах с операционными системами Android и iOS.

Разработчики заявили о планах создать умный ошейник, который будет автоматически переводить и воспроизводить человеческим голосом то, что кошка имела в виду.

Нью-Йорк, Зоя Осколкова

Нью-Йорк. Другие новости 10.11.20

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