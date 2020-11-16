Российские ученые изобрели защищающее от радиации стекло

Российские ученые изобрели стекло, которое защищает от радиации лучше свинца и бетона. Результаты исследования опубликовал журнал Journal of Materials Research and Technology.

В состав так называемых «тяжелых» стекол входят соединения элементов с высоким атомным номером. Такие стекла используют для защиты персонала от излучения на объектах ядерной энергетики и промышленности, в лабораториях и медицинских центрах.

Эксперименты показали, что разработка ученых из России втрое эффективнее существующих аналогов. Это значит, что новый материал, выполняя сопоставимую задачу, он может быть втрое тоньше.

При разработке стекла применялось моделирование случайных процессов методом Монте-Карло, а также другие методы компьютерного моделирования. Это сделано потому, что воздействие ионизирующего излучения, как пояснили специалисты, является случайным процессом.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 16.11.20

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