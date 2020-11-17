Современный человек тратит до 9 лет жизни на смартфон

Специалисты подсчитали, что современные люди тратят на смартфоны в среднем 76,5 тысячи часов или 8 лет и 74 дня. Об этом сообщается в исследовании, проведенном компанией Whistle Out.

Эксперты учитывали, в каком возрасте был куплен гаджет, время, которое люди уделяют смартфонам, и среднюю продолжительность жизни. При этом время на сон не учитывалось.

По данным специалистов, представители поколения Y, родившиеся в период с 1981 по 1996 год, дольше всех зависают в гаджетах и тратят на них 3,7 часа ежедневно. Люди из поколения Х (1965-1980 гг.) используют телефон по 3 часа в сутки, а Бэби-бумеры (1946-1964 гг.) – 2,5 часа.

В среднем человек активен 15 часов в сутки, значит, представители поколения Y тратят на смартфон до 25% от времени активной жизни за день. У остальных двух поколений ситуация чуть лучше: Поколение Х – 16%, а Бэби-бумеры – лишь 10%.

Впрочем, ученые отмечают, что в подсчетах не учитывалось то, что смартфон может использоваться для работы или получения образования. Таким образом, не все время, проведенное с гаджетом, стоит считать бесполезным.

Сан-Диего, Зоя Осколкова

Сан-Диего. Другие новости 17.11.20

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