Дуров разнес новый iPhone и предрек Apple потерю рынка через 10 лет

Доля Apple на рынке смартфонов через 10 лет станет незначительной, поскольку компания не создает какие-либо значимые инновационные продукты после смерти ее основателя Стива Джобса. Такое мнение высказал создатель Telegram Павел Дуров.

Бизнесмен опробовал представленный в октябре новый смартфон iPhone 12 Pro. Дуров назвал гаджет «невероятно неуклюжей железякой». Об этом он написал в своем телеграм-канале. Устройство напомнило ему iPhone 5 2012 года, но «с уродливым набором камер, торчащих на трех разных высотах», указал предприниматель. Из-за широких внешних рамок и выемки, создающих низкое соотношение экрана к корпусу, гаджет производит впечатление устаревшего устройства, пишет Дуров.

Предприниматель в итоге делает вывод, что «спустя 9 лет после смерти Стива Джобса компания по-прежнему живет за счет технологий и репутации, которые он заработал, без каких-либо значимых инноваций».

Дуров счел неудивительным падение продаж iPhone в начале 2020 года на 21%. «Если эта тенденция сохранится, через 7-10 лет доля iPhone на мировом рынке будет незначительной», – прогнозирует он.

Надо отметить, что в конце октябре Apple обнародовала финансовую отчетность за июль-сентябрь текущего года. Согласно документу, продажи iPhone упали на 20,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В связи с этим акции компании потеряли более чем 5% на торгах 29 октября, что обошлось корпорации в почти $100 млрд, сообщало агентство Reuters.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 20.11.20

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