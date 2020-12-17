Рустам Гильфанов: «Главное в стартапе – это команда»

Зачастую инвесторы обращают внимание на маленькие стартапы с готовыми, грамотными командами. Дело в том, что фокус смещается с идеи на наличие умной команды с сильными компетенциями. О принципах успешной команды в стартапе рассказывает IT-бизнесмен и инвестор Рустам Гильфанов.

Для начала Гильфанов предлагает ознакомиться с ключевыми навыками, которые нужны для командной работы в стартапе.

Гибкость и навыки взаимоотношений

Стартап подразумевает создание нового продукта, того, чего еще не было на рынке. Работая над таким продуктом, нужно уметь договариваться и корректировать правила игры. Каждый член команды должен уметь слушать, слышать и четко аргументировать свою позицию.

Профессиональные и управленческие навыки

Ключевые компетенции обязательно должны быть в технологиях, маркетинге и продукте. Также важно уметь осознанно управлять взаимодействием по своему направлению в команде. Каждый участник стартапа несет ответственность за разделение обязанностей и предложенные инициативы. Иерархия в команде нужна, но она не должна быть формальной.

Энтузиазм

Гореть должны глаза, а не дела при приближении дедлайна. Запуск стартапа – это ограниченный по времени процесс. Команде будет постоянно не хватать времени и ресурсов, так что в этой гонке поддержать деловой настрой и приближение к цели может энтузиазм и позитивное мышление.

Рустам Гильфанов рассказывает, что зачастую инвесторы обращают внимание на образование, опыт и сплоченность команды, большой плюс – работа в технологических корпорациях. В идеальной картине мира стартап запускают друзья детства или сокурсники – в таких случаях конфликты в команде случаются крайне редко.

Эффективность команды зависит от основателя – лидера стартапа. Лидер должен уметь превращать задачи в вызовы, играть на амбициях, учить получать удовольствие от работы и создавать среду для роста и развития Лидер задает направление, но полностью полагается на команду в плане выполнения задач. Часто команда перегорает в первые полгода – задача лидера потушить пожар и сделать все, чтобы команда продолжила работу.

Гильфанов также обращает внимание, что студенческая дружба не гарантирует ровных отношений при отсутствии подписанных бумаг. Фиксировать договоренности на этапе идеи проекта нужно в том числе с лучшими друзьями.

Итак, построить стартап одному очень сложно, чаще всего стартап – это история про успешные команды. Команда стартапа – это ключевой фактор для инвесторов. Не так важно, насколько визионерская идея, как люди, которые будут ее реализовывать.

Краткая биографическая справка

Рустам Гильфанов – сооснователь IT-компании, IT-бизнесмен, международный инвестор.

Рустам Гильфанов родился 6 января 1983 года в маленьком поселке Басим Пермской области в семье военного и учительницы.

В 2006 году Гильфанов Рустам вместе с партнерами открывает в Киеве международную аутсорсинговую IT-компанию. Сегодня эта компания – крупнейший разработчик программного обеспечения для игровой индустрии, маркетинга и финансов.

Несколько лет назад Гильфанов отошел от операционной деятельности в IT-компании, чтобы заниматься международным инвестированием в перспективные IT-проекты в сфере финансовых технологий, гейминга и потокового видео. Также Рустаму Гильфанову важно развивать благотворительные проекты на территории Украины, самые масштабные из которых – «ЛакіБукс» и «Бібліотеки Майбутнього».

Гильфанов Рустам женат, воспитывает дочь.

Технологии. Другие новости 17.12.20

Американские штаты обвинили Google и Facebook в сговоре. / Ученые предложили отправлять спутники на орбиту из электромагнитных пушек. / Новый пассажирский самолет Ил-114-300 совершил первый полет. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»