Эксперты рассказали, как определить прослушку телефона

Обладателям смартфонов следует обращать внимание на потребление трафика и заряда батареи – внезапно изменившиеся показатели могут говорить о том, что телефон прослушивается.

По словам эксперта Лаборатории практического анализа защищенности компании «Инфосистемы Джет» Дмитрия Курамина, на сегодняшний день не существует универсальной методики определения несанкционированных подключений, но есть ряд косвенных признаков, указывающих на то, что телефон поставили на прослушку.

«Поводом для беспокойства может быть внезапная повышенная сетевая активность мобильного приложения, которым владелец смартфона, возможно, даже не пользуется, – цитирует эксперта агентство «Прайм». – Резкое увеличение потребления трафика и заряда батареи в данном случае могут послужить своеобразными «индикаторами».

Еще один повод для беспокойства: сообщение, что сеть не использует шифрование. Сегодня абсолютно все операторы сотовой связи шифруют данные для передачи. И если смартфон сообщает обратное – это самый главный настораживающий фактор.

Для сохранения максимальной конфиденциальности эксперт рекомендует установить и регулярно обновлять на смартфоне антивирусное программное обеспечение, а также приложение, сверяющее идентификаторы базовых станций, с которыми работает телефон, со списком, предоставляемым сотовыми операторами.

Москва, Анастасия Палей

Москва. Другие новости 19.12.20

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