Белый дом отменил публикацию обвинений России в кибератаке

Белый дом отменил публикацию заявления с обвинением России в кибератаке.

Напомним, ряд правительственных учреждений США пострадали от масштабного вторжении хакеров через программное обеспечение фирмы SolarWinds. Атаке подверглись госдепартамент, министерства обороны, финансов, внутренней безопасности, торговли и ряд других ведомств.

Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что об участии РФ в крупномасштабных кибератаках на различные государственные ведомства можно сказать «достаточно четко».

Но действующий президент Дональд Трамп предположил, что кибервторжение организовал Китай, а сам масштаб атаки существенно преувеличили СМИ.

Тем не менее, сотрудники Белого дома 19 декабря собирались опубликовать заявление, в котором, по данным Ассошиэйтед Пресс, говорилось об основной роли Россия в кибератаках. Но в последний момент от публикации отказались. Причины не сообщаются.

Вашингтон, Игорь Юров

Вашингтон. Другие новости 20.12.20

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