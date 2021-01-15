Детство

Родился Леван Назаров в Тбилиси (Грузинская ССР) 8 октября 1985 г. в семье инженеров. Впоследствии его родители решились на переезд в Москву, который осуществили в 1996 г. Поэтому именно этот город Назаров считает родным.

Образование

В Москве Леван Назаров закончил престижную технологическую школу ОРТ, где у него проявились математические способности, развился интерес к IT и программированию.

В 2002 г. Леван Назаров поступил на факультет информационной безопасности НИЯУ МИФИ. Здесь он изучал интеллектуальные кибернетические системы и финансовые технологии. Диплом был ним получен в 2008 г.

В 2010-2011 гг. Назаров учился в бизнес-школе «Сколково», а в 2012 г. он проходил обучение в международной бизнес-школе при Массачусетском технологическом институте.

Карьера

С 2018 года и по настоящее время он работает президентом компании «Баланс-Платформа», основателем которой является. Предыдущие места работы:

2011-2018 гг. Mili.ru, CEO, управляющий партнер;

2008-2010 гг. Volkswagen Group Rus, руководитель проектного офиса;

2006-2008 гг. BMW AG, менеджер проектного офиса.

На работу в автоконцерн BMW AG Назаров устроился еще учась на 4-м курсе. Уже через 2 года он стал руководить проектным офисом российского представительства другого крупного автогиганта Volkswagen Group. Работая в России и Германии, он активно погрузился в бизнес-процессы и проектное управление, после чего решил продолжить свое образование.

Проходя обучение в «Сколково», Назаров предложил проводить оценку кредитоспособности человека, желающего получить кредит, по его профилю в соцсетях, которые в то время только начали развиваться. Назаров обратил внимание, что решение выдавать или не выдавать кредит принимается банками на основе одинаковой информации, которую они получают в бюро кредитных историй, следовательно, принимают они преимущественно одинаковые решения. Назаров задумался о создании алгоритма, предназначенного для проведения анализа соцсетей заемщика на предмет оценки его кредитоспособности. Об этой идее он рассказал своему будущему партнеру Георгию Белоцерковскому, который также являлся студентом «Сколково». Георгий рассказал о ней своим знакомым банкирам, которые проявили заинтересованность. После этого Назаров и Белоцерковский решили запатентовать алгоритм в США.

Перед тем как предлагать его серьезным банковским учреждениям, партнеры решили протестировать алгоритм на практике и оценить его эффективность принимаемых ним решений. Для этого им надо было начать массово выдавать реальные кредиты, принимая решения на основе информации из соцсетей. Поэтому Назаров и Белоцерковский на свои деньги основали микрофинансовую организацию Mili.ru, которая была первой в мире МФО, регистрация в которой происходила только через социальные сети. Этот сервис производил оценку кредитных рисков (так называемый скоринг), используя информацию из ВКонтакте, Одноклассники, Facebook. Компания успешно функционировала во всех регионах РФ.

После отладки алгоритма и признания эксперимента успешным партнеры закрыли свой проект. Назаров в одном из своих интервью объяснил это тем, что в результате изучения мирового опыта они пришли к выводу, что созданный ними продукт не имеет перспектив развития. Таким образом, компания Mili.ru просуществовала с 2011 г. по 2018 г.

Леван Назаров решил создать полноценный банковский конвейер, который бы работал по модели Software-as-a-Service, поэтому основал компанию «Баланс-Платформа». Она стала лидером в области создания ПО для компаний, принадлежащих финансовому сектору и специализирующихся на выдаче кредитов. Продукты этой компании эффективно оптимизируют процессы выдачи кредитов на покупку автомобилей, потребительских кредитов, кредитов на приобретение жилья и используются многими ведущими российскими банками. В частности, эти продукты позволяют существенно уменьшить сроки рассмотрения заявки на выдачу кредитов. Кроме того, от 10 до 14% всех автокредитов в РФ выдается при использовании инструментов, разработанных компанией «Баланс-платформа».

В дальнейшем Леван Назаров планирует развивать свою компанию, создавая инструменты для автоматизации функций службы безопасности, процедуры KYC (Know Your Customer), автоматизации кадрового производства, а также другие сверхтехнологичные решения, предназначенные специально для компаний малого и среднего бизнеса. С этой целью Назаров привлекает в компанию ведущих российских IT-специалистов. Кроме того, компания развивает совместно с НИУ ВШЭ несколько проектов в рамках ипотечных конвейеров. При этом упор делается на Big Data, распознавание лиц и искусственный интеллект. Также компания «Баланс-Платформа» является специальным партнером форума инновационных финансовых технологий «Финополис». Результатом деятельности этой компании, согласно информации Роспатента, уже стали 15 уникальных цифровых решений.

В компании «Баланс-платформа», идейным вдохновителем и основным акционером которой является Леван Назаров, работает примерно 400 человек. Непосредственную деятельность эта компания ведет только в РФ.

С недавних пор Леван Назаров начал инвестировать средства в профильные проекты и заниматься поддержкой перспективных российских IT-стартапов.

Хобби

Кроме профессиональной деятельности в сфере IT и финансовых технологий, Леван Назаров с увлечением занимается велоспортом, а также триатлоном. Он предпочитает вести здоровый образ жизни.

Технологии. Другие новости 15.01.21

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