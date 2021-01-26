Apple предупреждает об опасности iPhone 12 для медицинской техники, в том числе для кардиостимулятов

Важная информация для владельцев iPhone: Apple предупреждает клиентов, что ее смартфоны могут создавать помехи для медицинских устройств, включая кардиостимуляторы.

В заявлении, опубликованном на странице поддержки Apple в субботу, компания расширила ранее опубликованную информацию о безопасности, предупреждая пользователей, что iPhone содержит магниты и радиоприемники, излучающие электромагнитные поля, которые «могут мешать» работе медицинских устройств, таких как имплантированные кардиостимуляторы и дефибрилляторы.

Субботнее уведомление специально предупреждает пользователей о «магнитах внутри» всех четырех моделей iPhone 12, а также об аксессуарах к ним, в которых тоже есть опасные для медтехники компоненты, сообщает CNN.

В Apple отмечают, что версии iPhone 12 содержат больше магнитов, чем предыдущие модели iPhone, но также заявили, что они не представляют большего риска магнитных помех для медицинских устройств, чем более ранние модели.

Apple сообщила в обновлении для пользователей, что медицинские устройства могут содержать датчики, которые могут реагировать на магниты или радиоволны, которые проходят в непосредственной близости. Компания рекомендует держать iPhone и зарядные устройства MagSafe на «безопасном расстоянии» от медицинских устройств, которое определяется как расстояние более 6 дюймов или 15 дюймов при беспроводной зарядке.

Как сообщает CNN, Apple не сразу ответила на просьбу прокомментировать, почему теперь она расширяет руководство по безопасности. Но в начале этого месяца журнал Heart Rhythm Journal опубликовал отчет, в котором утверждалось, что магниты в iPhone 12, которые делают его совместимым с аксессуарами MagSafe, могут мешать имплантированному дефибриллятору.

Эксперты в области здравоохранения давно предостерегают людей от использования и хранения мобильных телефонов слишком близко к имплантированным медицинским устройствам – например, предостерегают людей не хранить их в карманах рубашек, сообщает CNN.

«Проконсультируйтесь со своим врачом и производителем медицинского оборудования для получения информации, касающейся вашего медицинского устройства, а также о том, нужно ли вам поддерживать безопасное расстояние между вашим медицинским устройством и iPhone или любыми аксессуарами MagSafe, – говорится в уведомлении Apple. – Производители часто предоставляют рекомендации по безопасному использованию своих устройств рядом с беспроводными или магнитными устройствами, чтобы предотвратить возможные помехи».

Apple сообщает, что если покупатель чувствует, что его iPhone 12 или зарядное устройство MagSafe мешает работе его медицинского устройства, им следует прекратить их использовать.

Еще одна вещь, о которой пользователи iPhone 12 должны знать при использовании зарядных устройств MagSafe: избегайте размещения кредитных карт, бейджей безопасности, паспортов или ключей FOB между телефоном и зарядным устройством MagSafe, поскольку магниты могут повредить магнитные полосы или чипы RFID в этих элементах, предупреждает Apple.

Вашингтон, Александра Столицына

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