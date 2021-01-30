Роскомнадзор потребовал от Тelegram прекратить распространение персональных данных силовиков

Роскомнадзор потребовал от Тelegram прекратить распространение персональных данных граждан.

В обращении, опубликованной пресс-службой ведомства, говорится, что публикация персональных данных граждан без их согласия противоречит закону Российской Федерации «О персональных данных» и политике конфиденциальности самой компании Telegram Group Inc: «Нарушение конфиденциальности персональных данных угрожает безопасности лиц, чьи данные продолжают оставаться в открытом доступе при попустительстве компании».

Ранее стало известно, что в мессенджере Telegram появился открытый канал, где собирают и публикуют персональные данные полицейских и росгвардейцев, участвовавших в задержаниях на акциях 23 января.

Аудитория канала составляет 8,5 тыс человек, сообщает «Коммерсант», опубликованы имена силовиков, их фотографии, телефоны, ссылки на страницы в социальных сетях и данные о родственниках. В канал также встроен специальный поисковый механизм, в него можно анонимно загрузить данные, которые добавляются в отчет.

По словам экспертов, для поиска информации владельцы канала используют программы для распознавания лиц по фотографии и уже «слитые» в сеть базы данных.

Отмечается, что Telegram использовался и для публикации персональных данных протестующих: 26 января мессенджер заблокировал канал «ОПППознание», где выкладывались их имена и фотографии.

Москва, Игорь Юров

Москва. Другие новости 29.01.21

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