В Роскачестве рассказали о правильном заряжании смартфонов

Несоответствующее зарядное устройство сулит поломку смартфона и даже его возгорание. Об этом в интервью радио Sputnik рассказал старший специалист по тестированию цифровых продуктов Роскачества Сергей Кузьменко.

Он отметил, что, приобретая зарядник, стоит помнить о технических характеристиках гаджета, для которого он будет использован. Кузьменко советует не покупать адаптер питания с высокой мощностью. «Стандартный адаптер питания для зарядки имеет на выходе 5 вольт и 1,5 ампера. Также есть адаптеры с технологией quick charge, но тут следует учитывать, что повышенная мощность потребления должна поддерживаться и на заряжаемом устройстве», – предупредил он.

По его словам, увеличить срок службы аккумулятора смартфона можно, если избегать использования слишком мощных адаптеров питания, а также правильно подобрать переносное зарядное устройство. «В Китае делают такие внешние аккумуляторы, где есть два выхода. Пользователь смотрит, что на одном устройстве есть выход на 5 вольт и на 10 вольт, он думает, что 10 быстрее заряжает и туда втыкает шнур», – сказал Кузьменко, отметив, что через год использования аккумулятор на смартфоне теряет емкость значительно быстрее, чем при зарядке от 5 вольт.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 19.02.21

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