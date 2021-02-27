Окупается или нет номер 8-800? Сколько на самом деле платит бизнес за звонки на единый номер

8-800 – это многоканальные номера федерального уровня. Звонки на них для клиента бесплатны – за все платит владелец номера. Разбираемся, выгодно ли такое решение для малого и среднего бизнеса? В чем преимущества и недостатки красивого номера 8-800, и как сделать его использование эффективным?

Что дает номер 8-800

Звонок для покупателя бесплатный, а значит, звонить вам будут чаще и охотнее. В среднем поток звонков увеличивается на 30%. Покупатели могут звонить из любой точки страны, не важно, с какого именно телефона: стационарного или мобильного. Не открывая офис в других городах, через федеральный номер компании получают доступ к местным потребителям. Клиенты, как правило, больше доверяют компаниям с номером 8-800. С федеральным телефоном даже совсем молодая фирма будет выглядеть как крупный и солидный бренд. Номер 8-800 – многоканальный. Это означает, что при большом количестве одновременных звонков вы сможете ответить на них, настроив переадресацию, и не потеряете горячих клиентов. Номер закрепляется за компанией. При переезде в другой город или смене адреса номер не поменяется.

У многоканального федерального номера есть свои недостатки, о которых обязательно нужно знать перед подключением. Они в основном связаны с расходами на обслуживание. Поговорим о них подробнее.

Минусы решения

Стоимость обслуживания номеров 8-800 складывается из следующих опций: фиксированная плата за подключение (берется один раз) + ежемесячная абонентская плата + установленный тариф за минуту звонка. При этом отсчет времени начинается не с момента ответа на звонок, а сразу после набора. Вероятность хакерской атаки, недобросовестной конкуренции и недоброжелателей, которые потратят ваши средства, атакуя номер большим количеством звонков. Любой входящий звонок для компании платный. Цена разнится от регионов, самые низкие цены установлены на вызовы из столицы – 0,92 руб./мин. Цена за входящий звонок из других регионов варьируется от 2 до 4 руб./мин. Стоимость самых легко запоминающихся комбинаций цифр может доходить до 500 тыс. руб.

Два мифа про 8-800

Как только будет приобретен номер 8-800, повысится конверсия сайта. Это не совсем так. Если сайт сам по себе не вызывает доверия или менеджеры кол-центра плохо обрабатывают вызовы, роста конверсии не будет. То есть решение работает только при правильном построении остальных процессов.

Это не совсем так. Если сайт сам по себе не вызывает доверия или менеджеры кол-центра плохо обрабатывают вызовы, роста конверсии не будет. То есть решение работает только при правильном построении остальных процессов. Номер 8-800 на сайте улучшает поисковую выдачу для бренда. Данный фактор не влияет на SEO вашего сайта и не поднимает сайт выше в поисковиках. Возможно, что наличие такого номера улучшит поведенческие факторы, которые влияют на позиции сайта. Но только комбинация цифр не повлияет на SEO.

Как можно сэкономить

Федеральный номер открывает новые возможности для бизнеса. Но бизнесу важна окупаемость и сокращение расходов. Есть несколько способов, как сэкономить на обслуживании:

Разместите на сайте как можно больше полезной информации о товарах, услугах, способах доставки, если она имеется, и ответы на другие часто задаваемые вопросы. Не бойтесь добавлять самую очевидную на ваш взгляд информацию. Именно ее отсутствие вызывает большую часть вопросов у клиентов.

Перед приобретением номера уточните, принадлежал ли он ранее другой компании, так как есть риск получать ненужные звонки от предыдущих владельцев.

Звонки в нерабочее время в отдел продаж – это дополнительные расходы, которые никак не окупаются. Для этого случая вы можете подключить автоответчик или перевести клиента на голосовую почту.

Набор дополнительных настроек зависит от поставщика услуги телефонии. Например, в приложении МТТ вы также можете установить временные интервалы, синхронизированные со временем работы отдела продаж, выходные и праздничные дни.

Чтобы ограничить себя от недоброжелателей, в настройках приложения стоит провести настройку блокировки. Вы можете самостоятельно определить число вызовов от одного номера и интервал, после которого звонок будет автоматически отклонен.

Коротко о главном:

Красивый номер легче запоминается, вызывает доверие и помогает сформировать более серьезный имидж.

Это удобно и многофункционально, так как на звонки может отвечать неограниченное количество менеджеров при настроенной переадресации.

Номер не потеряется при переезде.

Размещайте на сайте раздел FAQ и синхронизируйте автоответчик с режимом работы менеджеров, чтобы избежать ненужных трат.

Настройте блокировку подозрительных номеров и повторяющихся звонков с одного и того же номера, чтобы не платить за действия недоброжелателей.

Еще больше информации и подробностей на сайте МТТ.

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