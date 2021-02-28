Первый российский спутник «Арктика-М» отправлен в космос

Первый российский спутник «Арктика-М» пущен сегодня с космодрома Байконур.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», пуск ракеты «Союз-2.1б» состоялся в 9:55 по московскому времени. Через девять минут от третьей ступени ракеты отделился головной блок, состоящий из разгонного блока «Фрегат» и спутника. Выведение аппарата весом более 2 тонн на орбиту планируется к полудню.

Космический аппарат «Арктика-М» создан на базе унифицированной платформы «Навигатор» НПО имени Лавочкина и предназначены для мониторинга климата и окружающей среды в арктическом регионе, отмечает «Российская газета».

Спутник будет работать на высокоэллиптической орбите не менее 7 лет.

Пуск второго аппарата планируется в 2023 году. В случае успешной работы в последующие 2 года в космос отправят еще 3 спутника.

Аппараты позволят получать обзорное изображение арктического региона Земли, что невозможно с геостационарной орбиты, не реже 1 раза в 15-30 минут. «Арктика» периодически будет удаляться от Земли и давать разномасштабные изображения с разных ракурсов.

Кроме этого, Роскосмос в ближайшие 5 лет планирует запустить 6 метеоспутников серии «Метеор-М» и «Электро-Л».

Москва, Игорь Юров

Москва. Другие новости 27.02.21

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