На Багамских островах нашли металлический шар с надписями на русском языке

Британская туристка нашла на Багамских островах металлический шар с выгравированными надписями на русском языке. Об этом сообщает The Independent.

Странный предмет лежал в песке на одном из пляжей острова Харбор. На поверхности шара написано, что он имеет диапазон рабочих температур от -170 градусов Цельсия до -196 градусов Цельсия, его объем – 43 литра, вес – 41 кг. Объект был изготовлен в 2018 году.

По словам экспертов, речь может идти о части разгонного блока космической ракеты, или же детали спутника, случайно попавшей в океан.

Большинство аппаратов, спускаемых на Землю, попадают на «кладбище космических кораблей», расположенное в необитаемой части южного Тихого океана, с центром в Точке Немо, самой дальней точке от суши. Впрочем, далеко не все спутники или запчасти падают в контролируемых условиях.

Нассау, Зоя Осколкова

Нассау. Другие новости 01.03.21

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