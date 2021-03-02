Твиттер будет блокировать пожизненно за фейки про коронавирус и вакцинацию

Twitter объявил о своем намерении усилить борьбу с дезинформацией о вакцинах, включая возможность блокировать пользователей после пяти напоминаний. «Мы считаем, что эта система предупреждений поможет информировать общественность о наших правилах и лучше сократить распространение потенциально опасной или вводящей в заблуждение информации в Twitter, особенно в случае повторных, умеренных или серьезных преступлений», – говорится в заявлении социальной сети, размещенном 1 марта.

В декабре Twitter уже решил попросить пользователей удалить некоторые ложные утверждения, в том числе предполагающие, что вакцины используются для вреда населению или контроля над ним. Твиттер также борется с ложными утверждениями о предполагаемых побочных эффектах вакцины или сообщениями по поводу реального существования Covid-19 и необходимости вакцинации, сообщает газета «Фигаро».

С тех пор модераторы калифорнийской компании удалили более 8 400 твитов и уведомили около 11,5 миллионов аккаунтов по всему миру о распространении фейков. Теперь, после второго предупреждения, пользователи будут заблокированы на 12 часов. При четвертом предупреждении блокировка продлится 7 дней. После пятого предупреждения блокировка будет пожизненной.

Система выстроена по типу противодействия дезинформации, связанной с выборами и гражданскими процессами, что, в частности, привело к тому, что Twitter забанил бывшего президента США Дональда Трампа за неоднократные нарушения, такие как подстрекательство к насилию, и его сообщения, дискредитирующие президентские выборы.

Еще в октябре, когда вакцины только проходили клинические испытания, YouTube и Facebook объявили о строгих правилах, запрещающих дезинформацию о вакцинах и попытки нанести вред кампаниям по вакцинации. Twitter также маркировать сообщения, «которые могут содержать вводящую в заблуждение информацию о вакцинах против Covid-19», говорится в пресс- релизе социальной сети.

Модераторы будут нести ответственность за определение того, какой контент нарушает правила, но платформа надеется разработать систему, которая будет автоматически определять сообщения с подозрительным контентом, сообщает газета «Фигаро».

Москва, Елена Васильева

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