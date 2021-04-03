Российский военный спутник «Космос-2525» сошел с орбиты и сгорел в плотных слоях атмосферы. Об этом сообщило Командование воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD).

Спутник «Космос-2525» был запущен с космодрома Плесецк в Архангельской области 29 марта 2018 года на ракете-носителе «Союз-2.1в», напоминает ТАСС. Он сразу же был выведен на целевую орбиту и принят на управление наземными средствами Космических войск Воздушно-космических сил России.

По информации NORAD, спутник сошел с орбиты 1 апреля и на орбите больше не существует.

Согласно открытым данным, это экспериментальный малый космический аппарат, предназначенный для дистанционного зондирования Земли. Официальных данных о назначении спутника от военного ведомства не поступало.

Москва, Игорь Юров

Москва. Другие новости 02.04.21

Появились подробности шпионского скандала в Риме. / Ущерб космической отрасли РФ от пандемии оценили в 6 млрд рублей. / Верю – не верю: В Челябинской области живет больше мобильных сов, чем жаворонков. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»