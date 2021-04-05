LG Electronics прекращает производить смартфоны из-за убыточности

Компания LG Electronics закрывает убыточный бизнес по производству смартфонов, сообщает BBC.

В январе южнокорейский гигант электроники заявил, что рассматривает все варианты подразделения после почти шести лет потерь на общую сумму около 4,5 млрд долларов.

Компания LG прославилась множеством инноваций на рынке смертфонов, включая сверхширокоугольные камеры, став третьим по величине производителем смартфонов в 2013 году.

Но боссы компании считают, что рынок мобильных телефонов стал «невероятно конкурентным».

В то время как Samsung и Apple являются двумя крупнейшими игроками на рынке смартфонов, LG страдает от собственных проблем с аппаратным и программным обеспечением.

Поскольку LG боролась с убытками, она вела переговоры о продаже части бизнеса, но они провалились.

Как сообщает BBC, компания по-прежнему занимает третье место по популярности в Северной Америке, но на других рынках ее позиции снизились. Телефоны LG по-прежнему довольно распространены на внутреннем южнокорейском рынке.

«Стратегическое решение LG выйти из чрезвычайно конкурентного сектора мобильных телефонов позволит компании сосредоточить ресурсы в таких областях роста, как компоненты электромобилей, подключенные устройства, умные дома, робототехника и искусственный интеллект», – говорится в заявлении компании.

По данным исследовательской компании Counterpoint, в прошлом году LG отгрузила 28 миллионов телефонов, по сравнению с 256 миллионами у Samsung.

Бизнес по производству смартфонов является самым маленьким из пяти подразделений LG, на него приходится всего 7,4% выручки. В настоящее время ее доля на мировом рынке мобильных телефонов составляет около 2%.

LG по-прежнему имеет сильный бизнес в сфере бытовой электроники, особенно бытовой техники и телевизоров. LG – второй самый продаваемый бренд телевизоров в мире после Samsung.

Что касается смартфонов, то запчасти и гаджеты LG будут по-прежнему доступны для покупки, сервисную поддержку и обновления программного обеспечения для существующих клиентов также в компании обещают оказывать. Производство новых телефонов будет свернуло к концу июля.

«Двигаясь вперед, LG продолжит использовать свой мобильный опыт и разрабатывать технологии, связанные с мобильностью, такие как 6G, чтобы способствовать дальнейшему укреплению конкурентоспособности в других сферах бизнеса», – говорят с в комнпании.

Аналитики считают, что южнокорейский конкурент Samsung и китайские компании, такие как Oppo, Vivo и Xiaomi, скорее всего, получат наибольшую выгоду от ухода LG, отмечает BBC.

Москва, Елена Васильева

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