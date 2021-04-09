Компания Илона Маска научила обезьяну телепатии с помощью чипа в мозге

Компания Neuralink сообщила об успешном завершении эксперимента по вживлению в мозг обезьяны чипа, который позволяет управлять компьютером с помощью мысли.

9-летняя макака Пэйджер была обучена играть в компьютерную игру, где управление осуществлялось джойстиком. За шесть недель по финальной стадии эксперимента обезьяне вживили чип.

После нескольких стадий испытаний джойстик убрали, животное продолжило управлять курсором на экране с помощью мыслительного процесса. Обезьяну мотивировали продолжать игру, подавая ей банановый смузи через трубочку.

Исследователи уверены, что их прорыв поможет в лечении различных видов параличей. Илон Макс рассчитывает, что будущие версии чипа помогут парализованным людям снова ходить.

Вашингтон, Зоя Осколкова

Вашингтон. Другие новости 09.04.21

«Поломки могут быть регулярными»: «суверенный» Рунет начал работу со сбоев. / Хакеры готовят массированную атаку на счета россиян в майские праздники. / Свердловчане переговорили москвичей по мобильникам. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»