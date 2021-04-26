В России появилась новая IT-компания – пользователи могут и учиться, и зарабатывать

На IT-рынок России вышла новая компания, которая может в будущем, как заявляют ее организаторы, составить конкуренцию Яндексу. Екатеринбуржец Анатолий Чайников запустил на одной платформе сразу несколько полезных сервисов, позволяющих удаленно получать образование и зарабатывать.

«WiseWin это международная IT-компания, которая создает сервисы и приложения для клиентов по разным направлениям. Нас можно сравнить с Яндексом, который создает сервисы и зарабатывает на их использовании клиентами, идея у нас такая же – создать глобальную систему, где будет множество приложений», – рассказал автор проекта Wise Win Анатолий Чайников. «Сегодня у нас три основных направления. Первое – это криптоиндустрия, это то, что в тренде. Мы смотрим в будущее и создаем криптокошелек WIN.Wallet, который позволяет человеку безопасно и легально покупать, продавать, обменять, хранить криптовалюту, при этом ни у компании, ни на каком сервисе нигде не хранятся коды пользователя, что делает его использование абсолютно безопасным. Второе направление это онлайн-образование. Третье направление, это система лояльности бизнеса и клиентов Adwise», – добавил автор проекта.

Екатеринбург, Елена Васильева

Екатеринбург. Другие новости 26.04.21

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