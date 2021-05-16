ГИБДД начала по-новому ловить нарушителей

Инспекторы ГИБДД поймали несколько правонарушителей с помощью мобильного приложения. Сотрудники инспекции получали сведения о передвижениях нерадивых водителей на свои смартфоны.

Специальное приложение сообщало автоинспекторам, что лишенный прав водитель пересекает перекресток на машине. Такие сообщения они получали, если приближался автомобиль, не поставленный на учет.

«Уже остановив такой автомобиль инспектор проверяет документы, сверяет данные с базами данных ГАИ. За два часа рейда сотрудники получили более 15 специальных уведомлений от системы мобильного приложения. В 5-ти случаях информация подтвердилась», – сообщили в пресс-службе ГИБДД по Свердловской области.

Пойманным на нарушении водителям грозят крупные штрафы или административный арест.

Екатеринбург, Наталья Рязанова

Екатеринбург. Другие новости 16.05.21

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