Instagram сделает аккаунты подростков еще безопаснее

Социальная сеть Instagram объявила о новых правилах для защиты несовершеннолетних, – теперь новые аккаунты подростков до 16 лет по умолчанию станут закрытыми. Об этом соцсеть сообщила в своём блоге. Ранее Instagram запретил взрослым пользователям сервиса писать сообщения незнакомым лицам младше 18 лет. Как отметили в компании, изменения коснутся, в том числе, и российских пользователей.

Подростки, чьи аккаунты сейчас открыты, получат уведомление от администрации Instagram о преимуществах учётной записи закрытого типа. Впрочем, молодые люди в любой момент смогут сделать свой аккаунт общедоступным.

Среди других нововведений – по умолчанию посты и «Истории» в новых учётных записях подростков не будут появляться в разделе «Интересное». Кроме того, Instagram создал технологию, благодаря которой аккаунты с потенциально подозрительным поведением не смогут увидеть открытые аккаунты подростков до 16 лет в рекомендациях, разделе «Интересное» и Reels. Второе обновление сначала появится в США, Австралии, Франции, Великобритании и Японии.

Москва, Александр Никифоров

Москва. Другие новости 28.07.21

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