Глава NASA планирует встречу с генеральным директором «Роскосмоса» Дмитрием Рогозиным

«Директор NASA Нельсон с нетерпением ожидает встречи с генеральным директором «Роскосмоса» Рогозиным, как только позволит ситуация с COVID-19», – сообщает ТАСС со ссылкой на беседу с пресс-секретарем NASA Джеки Макгиннесс.

Сегодня же, 25 августа, в эфире Первого канала Дмитрий Рогозин заявил о своем намерении пригласить на космдорм Байконур на старт космического корабля американских предпринимателей Илона Маска и Джеффа Безоса: «Я сегодня отправлю приглашение господину Илону Маску, мы хотели бы пригласить и господина Брэнсона, и господина Безоса», – заявил генеральный директор «Роскосмоса» в эфире Первого канала.

Запуск транспортного пилотируемого космического корабля «Союз МС-19» запланирован на 5 октября. Корабль отправит на МКС космонавта Антона Шкаплерова, и съемочную группу российского фильма под рабочим названием «Вызов».

Москва, Иван Бабурин

Москва. Другие новости 24.08.21

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