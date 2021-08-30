Представлен эскизный проект первой в России многоразовой метановой ракеты

Эскизный проект метановой ракеты-носителя «Амур» с возвращаемой ступенью направил в головные научно-исследовательские институты ракетно-космической отрасли ракетно-космический центр (РКЦ) «Прогресс», – сообщила пресс-служба предприятия.

«В настоящее время эскизный проект на космический ракетный комплекс «Амур-СПГ» проходит экспертизу в головных научно-исследовательских институтах ракетно-космической отрасли», – цитирует ТАСС сообщение пресс-службы (РКЦ).

Как уточняется, большинство НИИ выдали положительные заключения на материалы эскизного проекта.

«АО «РКЦ «Прогресс» не исключает возможности изменения окончательных сроков сдачи эскизного проекта с учетом необходимости его доработки», – отметили в пресс-службе.

Возможная доработка и улучшение эскизного проекта, пояснили в РКЦ, связана с дополнительными предложениями головного заказчика о подключении к проекту организаций ПАО «Газпром», а также проведенных в опережающем порядке работ по рекогносцировке на космодроме Восточный.

Москва, Иван Бабурин

Москва. Другие новости 30.08.21

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