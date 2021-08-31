Facebook собирается снизить роль политического контента

Американская компания Facebook будет ранжировать в своей новостной ленте публикации на политические темы таким образом, чтобы пользователь не смог ими поделиться или прокомментировать, – сообщает RTVI со ссылкой на Axios.

В некоторых странах администрация Facebook планирует в тестовом режиме вообще ограничить число постов о политике. Такой порядок будет применяться в Испании, Швеции, Ирландии и Коста-Рике. Ранее в этом году Facebook начала тестирование ограничения политического контента в новостных лентах в США, Канаде, Бразилии и Индонезии. В январе соцсеть заявила, что прекратит предоставлять пользователям рекомендации по вступлению в гражданские и политические группы.

Facebook считает, что сейчас политические темы составляют лишь 6% всего контента, с которым взаимодействуют пользователи соцсети. Однако неясно, что именно администрация подразумевает под политическим контентом, – пишет Axios.

После президентских выборов 2020 года в США Facebook попытался ограничить у себя количество политического контента, с которым пользователи взаимодействуют на этой платформе, но, несмотря на все предпринятые усилия, компанию по-прежнему регулярно критикуют за количество распространяемой ею политической дезинформации.

Вашингтон, Иван Бабурин

Вашингтон. Другие новости 31.08.21

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