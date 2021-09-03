На Сахалине откроют центр ядерной медицины уровня Южной Кореи

Центр ядерной медицины появится в Южно-Сахалинске на базе областного онкологического диспансера. Центр обеспечат современным оборудованием того же уровня, какое используют в клиниках Японии и Южной Кореи.

Областное правительство подписало соглашение с «Корпорацией развития Дальнего Востока и Арктики» и компанией «ЦЯМУ инвестиции». Создание центра будет происходить в рамках проекта «Центры ядерной медицины в ДФО». Финансирование первого этапа превысит 1,3 млрд рублей.

«Базой для центра ядерной медицины станет областной онкологический диспансер в Южно-Сахалинске. Для него в рамках проекта приобретут самый современный ПЭТ-сканер. Подобное оборудование активно используется в лучших клиниках Японии и Южной Кореи», – рассказали в пресс-службе правительства Сахалинской области.

Аппарат помогает выявить онкологию на ранней стадии. Он исследует внутренние органы человека и показывает участки скопления злокачественных клеток. Для жителей региона процедура будет доступна по полису ОМС.

Ранее Минздрав РФ анонсировал создание центров ядерной медицины в трех регионах ДФО: Якутии, Приморском и Хабаровском краях.

Южно-Сахалинск, Наталья Рязанова

Южно-Сахалинск. Другие новости 02.09.21

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