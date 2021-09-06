Поддержку устройств с устаревшими версиями Android и iOS прекращает WhatsApp

С 1 ноября мессенджером WhatsApp будут поддерживаться только смартфоны и планшеты на Android 4.0.4 и iOS 9 и старше.

На устройствах на базе устаревших версий Android и iOS мессенджер работу прекратит, – сообщает ТАСС со ссылкой на сайт приложения.

Разработчики рекомендуют до 1 ноября владельцам старых смартфонов обновить устройство или сохранить историю чатов до отключения, чтобы сохранить личные данные пользователя.

Ранее WhatsApp анонсировал возможность переноса данных с iOS и Android. Пока эта функция будет эксклюзивом для некоторых моделей Самсунг.

Москва, Иван Бабурин

Москва. Другие новости 06.09.21

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