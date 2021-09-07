Власти ОАЭ потратили 15 млн долларов на вызов дождя с помощью дронов

В Объединенных Арабских Эмиратах используют дроны, чтобы вызывать дождь. На проект по «посеву облаков» было выделено 15 млн долларов, сообщает Business Insider.

Беспилотники поражают облака электрическим током, что провоцирует их на столкновение и выпадение осадков. Данная технология была разработана экспертами британского Университета Рединга.

Ученые заявили, что в ОАЭ достаточно облаков, чтобы вызывать дожди. Исследователи работают над тем, чтобы капли, формирующиеся на высоте, были достаточно большими, чтобы долететь до земли.

Вместе с тем власти работают над тем, чтобы сохранить получившуюся воду. В стране построены около 130 плотин и дамб для водохранилищ вместимостью 120 млн кубометров.

Дубай, Зоя Осколкова

Дубай. Другие новости 07.09.21

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