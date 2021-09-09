С космодрома Плесецк успешно стартовала легкая ракета с военным спутником

Легкую ракету-носитель «Союз-2.1В» с военным спутником с космодрома Плесецк успешно запустило в четверг, 9 сентября, Министерство обороны России. Спутник успешно выведен на орбиту, – сообщают Известия со ссылкой на пресс-службу военного министерства.

В тексте сообщения ведомства говорится: «Стартовавшая сегодня, 9 сентября, в 22:59 мск. с государственного испытательного космодрома Министерства обороны РФ (космодром Плесецк) в Архангельской области ракета-носитель легкого класса «Союз-2.1В» в установленное время успешно вывела на расчетную орбиту космический аппарат в интересах Минобороны России».

Москва, Иван Бабурин

Москва. Другие новости 09.09.21

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