Найден способ распознавания даже качественного дипфейка

Американские специалисты обнаружили особенность, которая поможет распознать дипфейк на фото или видео, даже если он очень качественно сделан. Об этом пишет Screenrant.

Специалисты из Университета Олбани, Университета Буффало и компании Keya Medical в своей исследовательской работе изучили множество дипфейков и пришли к выводу, что зрачок человеческого глаза абсолютно круглый. Однако если он создан искусственно, то имеет искаженную форму.

Неправильная форма зрачка является обычным явлением даже в качественных дипфейках и легко различима невооруженным глазом, отмечают специалисты.

Кроме того, ученые создали программу, которая анализирует изображения и видео и распознает дипфейки. Однако система пока несовершенна и требует доработки. Так как форма зрачка может быть изменена при некоторых заболеваниях.

Нью-Йорк, Зоя Осколкова

Нью-Йорк. Другие новости 14.09.21

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