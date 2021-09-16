К 2050 году использование атомной энергии удвоится

Согласно прогнозам Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) ожидается, что использование атомной энергии к 2050 году увеличится в два раза, – сообщает РИА Новости.

Такие выводы основаны на идее заметного увеличения производства электричества в течение последующих трех десятилетий, а вслед за ним будет идти рост атомной энергетики, следует из заявления агентства.

По прогнозу МАГАТЭ, доля атомной энергии в мировом производстве электроэнергии повысится до 12% к 2050 году. При этом в альтернативном прогнозе предполагается, что использование атомной энергии к 2050 году останется на уровне 392 гигаватт, что составляет 6% от общего производства энергии.

Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что новые прогнозы МАГАТЭ показывают – «атомная энергетика продолжит играть неотъемлемую роль в производстве низкоуглеродной энергии. Результаты исследований являются обнадеживающим признаком растущего осознания того, что атомная энергетика, в результате которой нет выбросов углекислого газа, жизненно необходима для наших усилий по достижению нулевых выбросов».

Москва, Иван Бабурин

Москва. Другие новости 16.09.21

Google, Facebook и Twitter грозят оборотные штрафы за запрещенный контент. / Под Тулой наладят производство экопосуды из соломы. / SpaceX впервые отправит космических туристов без специальной подготовки на околоземную орбиту. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»