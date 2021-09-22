Илон Маск займется модернизацией туалетов на своих космических кораблях

Глава пилотируемой программы Space X Бенджи Рид на послеполетной пресс-конференции заявил, что в ходе первой в истории миссии астронавтов-любителей Inspiration4 обнаружились проблемы с туалетом.

В чем именно была проблема с туалетом, Бенджи Рид не сказал, ограничившись словами о «некоторых проблемах с системой обработки отходов, которые мы преодолели», добавив, что здоровью и комфорту экипажа ничего не угрожало.

Позднее Илон Маск в своем Twitter вступил в ироничную дискуссию с пользователями, в ходе которой пообещал для следующего аналогичного полета снабдить корабль печкой для разогрева еды и Wi-Fi. Однако, на вопрос о подогреваемых туалетных сиденьях глава SpaceX серьезно ответил, что улучшение туалетов также планируется, так как в ходе последнего полета с ними были проблемы.

Вашингтон, Иван Бабурин

Вашингтон. Другие новости 21.09.21

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