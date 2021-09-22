Реестр соцсетей в России сформирует Роскомнадзор

К формированию реестра социальных сетей приступил Роскомнадзор. Реестр создан в соответствии с законом о самоконтроле соцсетей, который обязывает интернет-площадки самим выявлять и блокировать запрещенную информацию. В реестр включены Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, Likee, Youtube, «ВКонтакте» и «Одноклассники». Соответствующие уведомления Роскомнадзор направил владельцам соцсетей.

На сайте Роскомнадзора создан специальный раздел, при помощи которого можно будет подать в ведомство обращение об обнаружении ресурса с признаками соцсети и об отмене мер по ограничению доступа к информации, принятых владельцем ресурса.

Надзорное ведомство также сообщает, что нововведения в законе «позволят добиться оперативного удаления социально опасной информации, требующей немедленного реагирования, например треш-стримов и другого социально опасного контента».

«В ситуациях, когда скорость реагирования имеет ключевое значение для безопасности граждан, соцсети будут руководствоваться требованиями закона о самоконтроле», – сообщили в Роскомнадзоре.

Следует напомнить, что с 1 февраля 2021 года социальные сети должны самостоятельно выявлять и блокировать противоправный контент, например, – детскую порнографию, способы изготовления наркотиков, оружия и взрывчатых веществ, сообщения о несанкционированных акциях и митингах, а также нецензурную брань.

Москва, Иван Бабурин

Москва. Другие новости 22.09.21

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