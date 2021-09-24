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NewDayNews.ru

Пятница, 24 сентября 2021, 04:25 мск

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Российскую лунную базу разработают за 1,7 млрд. рублей

На официальном сайте госзакупок размещена информация об объявленном Роскосмосом тендере на разработку технического задания для создания российской лунной базы. ТЗ должно быть сформировано до конца 2025 года, – сообщает ТАСС.

Работы стоимостью 1,7 млрд. рублей будут выполнены в рамках тендера «Прикладные исследования проблемных вопросов реализации пилотируемых полетов на Луну, создания ключевых элементов и технологий, в том числе медико-биологического направления, обеспечивающих безопасное пребывание и работу космонавтов на окололунной орбите и на поверхности Луны в части работ 2022-2025 годов».

В документе говорится, что до ноября 2025 года должны быть завершены работы по созданию тактико-технического задания на опытно-конструкторские работы «Энергетический модуль лунной базы» и «Обитаемый модуль лунной базы». Кроме того, будут разработаны документы по лунному взлетно-посадочному кораблю и луноходу-строителю.

«Надежную реализацию пилотируемых полетов к Луне, работу космонавтов на окололунной орбите и поверхности Луны с учетом необходимости решения медико-биологических проблем» должна обеспечить разработка требований к перспективным технологиям, элементам и системам изделий ракетно-космической техники, говорится в объявленном Роскосмосом тендере на разработку технического задания для создания российской лунной базы.

Москва, Иван Бабурин

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