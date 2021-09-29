Полет вертолета на Марсе отменили из-за «аномалии»

Полет марсианского вертолета NASA Ingenuity был отменен автоматически, из-за обнаруженной аномалии. Об этом рассказал заместитель начальника операций Ingenuity Яакко Каррас.

18 сентября должен был состояться 14-й полет аппарата на Марсе. Специалисты хотели испытать более быстрое вращение лопастей – 2700 оборотов в минуту вместо обычных 2537. 15 сентября тестовый прогон двигателя прошел успешно. Однако сама попытка полета провалилась

«Произошло вот что: во время предполетной проверки Ingenuity обнаружил аномалию в сервоприводах, необходимых для управления полетом, и автоматика отменила миссию», – сообщил Каррас.

Сервоприводы, которых у Ingenuity шесть, регулируют наклон винтов, позволяя вертолету управлять полетом. Предполетные испытания показали, что два сервопривода Ingenuity слегка колебались во время проверки. Однако во время следующих двух тестов они работали нормально. Это позволяется надеяться на возобновление полетов.

Нью-Йорк, Зоя Осколкова

Нью-Йорк. Другие новости 29.09.21

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