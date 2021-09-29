В Гайане начинается строительство электростанции на «зеленом» водороде

В четверг, 30 сентября, в Западной Гайане начнется строительство первой в мире «зеленой» водородной электростанции, производящей непрерывную энергию, – сообщает агентство AFP.

«Западногайанская электростанция, работающая на «зеленом» водороде будет производить стабильную и непрерывную электроэнергию круглосуточно, как и обычная тепловая электростанция (ТЭС), но без выбросов загрязняющих веществ. Стоимость контракта на строительство составляет 170 миллионов евро», – сказал генеральный директор Hydrogen de France (HDF) Дэмиен Хавард.

Новая электростанция рассчитана на обеспечение 10 000 гайанских домашних хозяйств.

«Зеленый» водород – это водород (H2), получаемый с использованием возобновляемой энергии и используемый в основном в качестве экологически чистого, CO2-нейтрального топлива или для накапливания энергии для последующего использования.

Джорджтаун, Иван Бабурин

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