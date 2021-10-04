Китай опубликовал требования к искусственному интеллекту

Китай обнародовал ряд правил, призванных контролировать развитие искусственного интеллекта (ИИ), – сообщают СМИ.

Искусственный интеллект (ИИ) должен быть контролируемым и заслуживать доверие. Цель правил – «быть уверенным, что искусственный интеллект всегда действует под контролем человека».

В этических правилах для искусственного интеллекта, разработанных Министерством науки и техники Китая (MOST) особое внимание уделяется защите прав пользователей и предотвращению рисков, вызванных деятельностью мировых IT-компаниями, – этом сообщает South China Morning Post.

Согласно разработанным принципам, человек должен иметь абсолютную власть над ИИ. Люди должны иметь возможность самостоятельно решать, когда прекратить работу системы и выйти из взаимодействия с ней.

Всего в «этических правилах для ИИ» прописаны шесть основных норм. Системы искусственного интеллекта должны быть контролируемыми, заслуживать доверия, улучшать благосостояние человека, обеспечивать справедливость, защищать частную жизнь и безопасность, а также повышать этическую грамотность.

Помимо этого, искусственному интеллекту запрещено заниматься незаконной деятельностью, угрожать национальной и общественной безопасности и вредить общественным интересам.

Как сообщает аналитик Ребекка Арсезати из Mercator Institute for China Studies, эти принципы – «четкое послание технологическим гигантам, которые построили целые бизнес-модели на алгоритмах рекомендаций».

В конце сентября Китай заявил о планах уменьшить влияние рекомендательных алгоритмов на скорость распространения контента, из-за чего они могут нарушать «рыночный и социальный порядок».

В свою очередь, профессор искусственного интеллекта и этики Университета Сорбонны, руководитель группы экспертов Французской ассоциации стандартизации по этике ИИ, Лоуренс Девиллерс заявляет: «Китай не делает для регулирования ИИ больше, чем остальные. Просто там все идет по-другому – страна выбирает авторитарный подход и ограничивает возможности пользователей и бизнеса».

Пекин, Иван Бабурин

Пекин. Другие новости 05.10.21

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