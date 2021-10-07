Робот будет патрулировать космодром Восточный

Испытания робототехнической охранной платформы «Маркер» начались на космодроме Восточный, – сообщает государственная корпорация «Роскосмос».

«В задачи системы входят: автономное патрулирование объектов наземной космической инфраструктуры, выявление нарушителей периметра охраны, противодействие террористическим актам и борьба с дронами» – говорится в сообщении.

Роботы на платформе «Маркер» могут иметь различное исполнение. В частности, на сегодняшний день созданы две модификации на колёсном шасси и три на гусеничном. Такие роботы могут функционировать как в радиоуправляемом, так и в полностью автономном режиме.

«Сформированный научно-технический задел и технологии, в том числе с элементами искусственного интеллекта, будут применены при создании техники для исследования и освоения Луны и планет Солнечной системы. Конструкторы уже сейчас отрабатывают возможность автономного перемещения как единичных платформ, так и платформ в группе», – сообщает ТАСС со ссылкой на слова Дмитрия Рогозина.

По словам Рогозина, сейчас разработано пять роботизированных платформ «Маркер»: две на колесном шасси и три гусеничные.

Проект реализуется Научно-техническим центром «Охрана» (входит в «Роскосмос») совместно с частной компанией «Андроидная техника» и Фондом перспективных исследований (ФПИ). «Андроидная техника» является создателем робота Skybot F-850, известного под именем «Фёдор», который в 2019 году побывал на Международной космической станции (МКС), где успешно использовался в ряде экспериментов.

Москва, Иван Бабурин

Москва. Другие новости 08.10.21

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