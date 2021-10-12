Apple призвала пользователей обновить свои iPhone

Издание Digital Trends сообщает, что Apple призвала всех пользователей загрузить и установить последнее обновление в связи с выпуском новой версии iOS.

На сайте компании появилось описание срочного апдейта, в нем говорится, что для пользователей фирменных смартфонов и планшетов стали доступны версии iOS 15.0.2 и iPadOS 15.0.2. Обновление является минорным, однако включает в себя патчи безопасности, закрывающие некоторые уязвимости в защите iPhone и iPad.

В частности, обновление устраняет проблему, которая может выполнять произвольный код с привилегиями ядра. В сообщении говорится о том, что инженерам Apple известны случаи применения данной ошибки ПО в реальной жизни.

«Для защиты наших клиентов Apple не раскрывает, не обсуждает и не подтверждает проблемы безопасности до тех пор, пока не будет проведено расследование и не будут доступны соответствующие обновления», – уточнили инженеры американского IT-гиганта.

В конце сентября специалисты по безопасности выяснили, что на любом смартфоне Apple с iOS 15 можно получить доступ к конфиденциальным данным. В Apple обратили внимание на проблему и пообещали ее исправить.

Вашингтон, Иван Бабурин

Вашингтон. Другие новости 12.10.21

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