На рынке смартфонов образовался дефицит

Рынок бюджетных смартфонов в России сокращается. В III квартале 2021 года на 47% упало количество проданных гаджетов начального уровня с ценой до 5 тыс. руб., реже на 29%, стали покупать устройства ценой 5-10 тыс. руб. – сообщает РГ со ссылкой на данные МТС. При этом может возникнуть дефицит на модели устройств от 40 тыс. руб., спрос на которые в настоящее время растет.

Как пишет Bloomberg, кризис на рынке микроэлектроники, приведший к нехватке автомобилей, отразился и на рынке смартфонов. Сразу несколько технологических гигантов, таких как Apple и Samsung, планируют сократить объемы производства новинок на десятки миллионов единиц. Стало известно, что Apple будет вынуждена выпустить в 2021 году не 90 млн., а около 80 млн. iPhone 13. В качестве причины, побудившей Apple пересмотреть планы, упоминается дефицит сторонних электронных компонентов, определенная часть которых поставляется компаниями Texas Instruments и Broadcom.

«Причиной кризиса стало сочетание последствий пандемии и климатических изменений в Юго-Восточной Азии (нехватка на Тайване воды, необходимой для производства чипов), из-за чего производители не смогли корректно оценить спрос на микроэлектронику. Ожидалось падение спроса ввиду сокращения занятости и режима локдауна, спрос же внезапно вырос, так как люди пошли скупать ноутбуки и прочую технику для обустройства домашних офисов и работы в удаленном режиме», – отмечает аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин.

Дополнительным ударом по рынку стало изменение модели спроса на смартфоны, когда потребителям нужна совершенно конкретная модель гаджета, чаще из премиального сегмента, а не просто смартфон, который есть в наличии. Производители же не могут удовлетворить спрос из-за нехватки чипов. В результате дефицит сочетается с заполненными полками.

Москва, Иван Бабурин

Москва. Другие новости 13.10.21

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