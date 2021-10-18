Школьники создали броши с QR-кодом

Мелкосерийное производство брошей с QR-кодами с информацией о вакцинировании от COVID-19 запустили школьники в Приморском крае в рамках очной образовательной сессии детского мобильного технопарка, – сообщает деловое издание Взгляд.

Учащиеся уже получили заказы на изготовление брошей от учителей своей школы, – сообщает сайт правительства Приморского края.

Ученики 6-го класса школы № 1 села Камень-Рыболов рассказывают: «Мы подумали, как быть, если вдруг у кого-то сядет батарея на телефоне, а распечатанный QR-код можно забыть или потерять. Есть пожилые люди, у которых телефоны кнопочные. А брошь удобна – зашел в театр, например, брошь отсканировали и все – QR-код о вакцинации всегда с собой».

Занимаясь в детском мобильном технопарке Приморского края на уроках технологии, школьники знакомятся с современными технологическими специальностями. Дети учатся проектировать виртуальную и дополненную реальность, управлять беспилотными летательными аппаратами, получать и обрабатывать с их помощью информацию. Также они осваивают навыки CAD/CAE/CAM моделирования.

Детский мобильный детский технопарк Приморского края работает в рамках регионального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование». Это передвижной комплекс, оснащенный высокотехнологичным оборудованием. Основная цель работы мобильного технопарка – обеспечение доступности дополнительного образования естественно-научной и технической направленности для детей, проживающих в разных районах Приморья.

Владивосток, Иван Бабурин

Владивосток. Другие новости 18.10.21

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