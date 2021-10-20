Специалисты Google предотвратили атаки русскоговорящих хакеров

Компания Google сообщила сегодня, 20 октября, что с 2019 г. предотвращает фишинговые кампании, нацеленные на пользователей Youtube, в частности, владельцев каналов. По данным Google, фишинговые атаки совершает группа хакеров, завербованная на русскоязычном форуме.

В сообщении Google говорится: «Эти кампании проводились специалистами, нанятыми на русскоязычных форумах».

«Чтобы защитить наших пользователей, мы передали данные об указанной деятельности в ФБР для дальнейшего расследования», – заявили в IT-гиганте.

«Хакеры привлекают потенциальную жертву ложными возможностями сотрудничества, отправляя письма на электронную почту с рекламой антивирусного обеспечения, VPN, музыкальных плееров, софта для редактирования фотографий и онлайн-игр, после чего пытаются захватить канал, а затем продают его тому, кто предложит самую высокую цену», – рассказали специалисты компании.

Злоумышленники для этих целей зарегистрировали различные домены на поддельные компании, и создали несколько веб-сайтов для доставки вредоносного ПО. На сегодняшний день компания выявила не менее 1011 доменов, созданных для осуществления захвата каналов.

«В сотрудничестве с Youtube, Gmail, Trust & Safety, CyberCrime Investigation Group и Safe Browsing, наши средства с мая 2021 года защиты снизили объем фишинговых писем в Gmail на 99,6%», – говорится в сообщении Google.

Вашингтон, Иван Бабурин

Вашингтон. Другие новости 21.10.21

Британский политик назвал Telegram приложением для экстремистов. / Северная Корея произвела успешный запуск баллистической ракеты с подлодки. / Facebook оштрафован более чем на 14 миллионов долларов. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»