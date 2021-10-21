В Китае число пользователей 5G выросло до 450 миллионов человек

Число пользователей 5G в Китае достигло 450 млн., а количество установленных базовых станций 5G в стране составило примерно 1,16 млн., – сообщает издание Синьхуа со ссылкой на не данные Министерства промышленности и информатизации КНР.

На пресс-конференции представитель министерства Ло Цзюньцзе сообщил, что по мере развития телекоммуникационного сектора страны гигабитная оптическая сеть теперь способна охватывать более 200 млн. домохозяйств.

За первые девять месяцев 2021 года общий объем операций в телекоммуникационном секторе Китая вырос на 28% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а доход от них увеличился на 8,4%.

Ожидается, что в Китае число абонентов 5G к 2023 году превысит 560 миллионов пользователей.

Пекин, Иван Бабурин

Пекин. Другие новости 21.10.21

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